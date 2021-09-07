Стали известны новые факты преследования журналистов в Беларуси

В Беларуси продолжаются преследования журналистов негосударственных СМИ.

В частности, в отношении 48-летнего главного редактора портала «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти (ст. 369 УК), сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, главред портала создал телеграм-чат «Обсуждаем опасный Брест» (признан экстремистским. — ркд.), «где распространял экстремистские материалы и публиковал оскорбления в адрес депутатов Палаты представителей Национального собрания».

7 сентября прошел обыск в квартире телеведущей Екатерины Пытлевой в Минске. Об этом она сообщила в «Фейсбуке». Пытлева находится за пределами Беларуси. По ее словам, дверь в квартире взломана.

Стало известно о местонахождении Андрея Масловского, бывшего журналиста спортивного сайта «Трибуна», который белорусские власти признали экстремистским. По данным редакции, Масловский находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, его будут судить по административному делу. Утром 6 сентября в квартире журналиста прошел обыск, после этого с ним провели беседу в здании ГУБОПиК и задержали.

Главный редактор «Зеленого портала» Янина Мельникова оштрафована на 95 базовых величин (2.755 рублей) по административному делу за неповиновение милиции (ст. 24.3 КоАП), сообщает лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов.

Мельникова была задержана 3 сентября. «После обыска журналистку привезли в Партизанское РУВД Минска, где обвинили в том,что Янина якобы отказывалась выходить из служебной машины, размахивала руками и пыталась сбежать», — сообщили в БАЖ. Выходные журналистка провела в изоляторе, ее освободили 6 сентября после суда.

Ранее сообщалось, что задержанным 18 августа директору и главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, а также бывшему директору компании Дмитрию Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания.

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