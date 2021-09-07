Рейтинг партии Меркель рекордно упал перед выборами
Рейтинг блока ХДС/ХСС действующего канцлера Германии Ангелы Меркель перед парламентскими выборами упал до 19%. Это худший показатель с 1949 года, сообщает телеканал RTL со ссылкой на данные опрос группы Forsa.
Телеканал
На первое место в опросах общественного мнения в Германии вышла Социал-демократическая партия, лидер которой Олаф Шольц является самым рейтинговым среди нынешних кандидатов на пост канцлера. За социал-демократов готовы проголосовать 25% избирателей.
На третьем месте — «Союз 90»/«Зеленые» с 17%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 13%. Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает 11%, а социалистическая партия «Левые» – 6%.
На предыдущих выборах в Бундестаг в сентября 2017 года блок Меркель набрал 33%, а социал-демократы — 20,5%.