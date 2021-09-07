Литовская таможня не дала отправить в Чили самосвалы БелАЗ из-за санкций ЕС

Груз предприятия «БелАЗ» не допустили к отправке через Клайпедский морской порт — из-за санкций, введенных Евросоюзом в отношении белорусских компаний, говорится в сообщении пресс-службы Таможенной службы Литвы.

Источник: БелАЗ

Отмечается, что белорусская компания пыталась вывезти в Чили 18 контейнеров с запчастями для самосвалов БелАЗ.

«Эти самосвалы, широко используемые в горнодобывающей промышленности, также могут быть адаптированы для других целей. В настоящее время ведется расследование, и будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза», — говорится в сообщении.

Литовская таможня напоминает, что белорусский автопроизводитель БелАЗ был включен в четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси в июне этого года.

В июне также сообщалось, что БелАЗ собирается отгрузить в Чили 18 самосвалов для крупнейшей в мире меднодобывающей компании CODELCO. Машины предназначались для работы на проекте Rajo Inca по добыче медной руды.