Воевавшего за ДНР чеха наказали 20 годами тюрьмы

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы гражданина Чехии Иржи Урбанека, который воевал на Донбассе против Украины, сообщает издание Idnes.

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«Иржи Урбанек по прозвищу "Бегемот" воевал в Украине на стороне пророссийких сепаратистов. Городской суд в Праге приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого. С ним не был в контакте и выделенный ему адвокат», — говорится в сообщении.

По данным суда, Урбанек уехал на Донбасс в 2015 году и участвовал в боевых операциях до конца января 2018 года. Помимо участия в караульной службе Урбанек, согласно собственным сообщениям в соцсетях, подключался к боевым действиям против украинской армии.