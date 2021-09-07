Ксендз Юрий Санько возмутился обложкой газеты «Мінская праўда»

«Газета "Мінская праўда" плюет в лицо миллионам католиков», — заявил пресс-секретарь Белорусского католического костела, ксендз Юрий Санько, комментируя опубликованные в свежем номере издания карикатуры на белорусских католических священников.

«Мінская праўда», официальный орган Минского облисполкома, разместила на первой полосе карикатуру на белорусских католических священников, использовав нацистскую свастику. Автор карикатуры также разместил художественные изображения священников из Росицы Юрия Каширы и Антония Лещевича, которые вместе со своими прихожанами были зверски убиты гитлеровцами в 1943 году. Католический костел их беатифицировал (признал благословенными), так как священники отказались по предложению гитлеровцев оставить своих прихожан, чтобы остаться в живых, передает БелаПАН.

«В то время, когда белорусский народ утомлен решением общественно-политических вопросов, измучен борьбой с пандемией коронавируса, в свете нового праздника "народного единства", редакция газеты "Мінская праўда" плюет в лицо миллионам католиков,живущих в нашей стране. А если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где оскорбляется крест, что, считаю, что оскорбляют всех христиан. Пропаганда нацистской символики», — написал на своей странице в «Фейсбуке» ксендз Юрий Санько.

«Что это? Провокация? Хайп? Это наша реальность! Не могу не напомнить, что мы каждую неделю молимся и за врагов костела», — отметил священник.

Белорусское законодательство запрещает публичную демонстрацию нацистской символики, за это предусмотрена административная ответственность. Разжигание межрелигиозной и иной вражды в Беларуси преследуется по закону. В частности, статья 130 Уголовного кодекса предусматривает за разжигание розни и вражды до 12 лет лишения свободы (если от разжигания розни наступили тяжкие последствия).

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