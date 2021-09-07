Лукашенко устроил кадровый день в судейском корпусе

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Александр Лукашенко 7 сентября подписал Указ № 331 «О назначении и освобождении судей».

Как сообщает его пресс-служба, Павел Коршунович (уже бывший председатель и судья Мингорсуда) получил должность судьи Верховного суда, Татьяна Тупик с должности зампреда Мингорсуда пошла на повышение — будет руководить этим судом, а Игорь Стефановский назначен первым зампредом Витебского облсуда.

Кроме этого «назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси».

 

 

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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Павел Коршунович Татьяна Тупик Игорь Стефановский

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