Лукашенко устроил кадровый день в судейском корпусе

Александр Лукашенко 7 сентября подписал Указ № 331 «О назначении и освобождении судей».

Как сообщает его пресс-служба, Павел Коршунович (уже бывший председатель и судья Мингорсуда) получил должность судьи Верховного суда, Татьяна Тупик с должности зампреда Мингорсуда пошла на повышение — будет руководить этим судом, а Игорь Стефановский назначен первым зампредом Витебского облсуда.

Кроме этого «назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси».