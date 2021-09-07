Биржа: доллар и евро выросли на торгах 7 сентября

/ Экономика
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5179 белорусского рубля (+0,0023 пункта);
  • евро — 2,9894 белорусского рубля (+0,0067 белорусского рубля);
  • российский рубль — 3,44 белорусского рубля за 100 российских (-0,0079 пункта).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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