Биржа: доллар и евро выросли на торгах 7 сентября
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,5179 белорусского рубля (+0,0023 пункта);
- евро — 2,9894 белорусского рубля (+0,0067 белорусского рубля);
- российский рубль — 3,44 белорусского рубля за 100 российских (-0,0079 пункта).
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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