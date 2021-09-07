ГП: доступ к сайту «Медиа-Полесье» ограничен из-за публикации экстремистских материалов

Доступ к сетевому изданию media-polesye.bу ограничен по постановлению прокуратуры Брестской области, сообщила Генеральная прокуратура.

В частности, подчеркнули в ведомстве, областная прокуратура «в рамках надзорной деятельности установила многочисленные нарушения» в работе ресурса.

«В ряде публикаций, размещенных на указанном ресурсе, имелись фотографии и видео из интернет-сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на такие сайты. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По постановлению областной прокуратуры Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к идентификатору media-polesye.bу с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.

Доступ к региональному сайту «Медиа-Полесье» был заблокирован 2 сентября. Сайт не работал как внутри Беларуси (Лунинец, Пинск, Столин), так и из-за границы. На следующий день редакция восстановила работу сайта, он доступен из-за границы и через VPN.

С августа 2020 года в Беларуси были заблокированы десятки интернет-ресурсов негосударственных СМИ, включая Naviny.by, euroradio.fm, the-village.me и других медиа. С 18 августа недоступен и сайт БелаПАН в связи с тем, что силовики изъяли сервер, на котором он размещался, а также редакционный сервер.

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