За сутки в страны ЕС не впустили около 230 нелегальных мигрантов с территории Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 250 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши сообщила в "Твиттере" о том, что 6 сентября нелегально перейти границу с территории Беларуси попытался 191 иностранец. Из них 17 человек были задержаны (граждане Афганистана, Ирака, Камеруна и Конго), остальных в страну не впустили.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за прошедшие сутки в страну не пропустили около 30 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. Задержанных нет. Попытки фиксировались в Игналинском, Швенчёнском, Шальчининкском и Лаздияйском районах.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что сотрудники ведомства предотвратили незаконное пересечения границы со стороны Беларуси 24 иностранцами. Никого не задержали.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах ввели чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 978 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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