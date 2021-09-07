В августе из Беларуси в Украину было поставлено  всего 25 тысяч кВт·ч электроэнергии

В августе объем технологических перетоков электроэнергии, обусловленных параллельной работой энергосистем Украины и Беларуси, составил всего 25 тыс. киловатт-часов, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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Именно такое количество электричества было использовано для питания тупиковых потребителей в приграничных поселениях двух стран. С начала года на эти цели было использовано 546 тыс. кВт·ч электроэнергии.

Экспорт электричества в энергосистему Беларуси и импорт из нее в августе не осуществлялся.

Следует отметить, что с начала 2021 года Украина была единственным покупателем белорусской электроэнергии. Так, за пять месяцев в украинскую энергосистему было поставлено 522,612 тыс. кВт·ч электричества: в январе — 180,589 тыс., феврале — 271,462 тыс., марте — 51,477 тыс., апреле — 8,112 тыс., мае — 10,972 тыс.

Данные белорусской статистики на этот счет отсутствуют — несколько месяцев назад Национальный статистический комитет прекратил публиковать актуальные сведения по экспорту и импорту электроэнергии и изъял из своих баз информацию об этом за все месяцы с начала 2021 года.

Как сообщалось, 26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября.

В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило, что поставки белорусской электроэнергии на украинский рынок «были незначительными», поэтому «принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны».