В РФ пройдет активная фаза белорусско-российских учений с разведчиками спецназа

С 7 по 9 сентября на полигоне Песочное (Ивановская область) пройдет активная фаза белорусско-российских специальных учений с разведывательными подразделениями спецназначения, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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Перед активной фазой учений десантники Беларуси и России провели совместное контрольное занятие, которое включало сложный вид десантирования — прыжок в черте города.

Участникам была поставлена задача приземлиться на выбранную площадку, минуя все естественные и искусственные преграды: озера, жилые дома, дороги с транспортом и стройплощадки. Десантирование осуществлялось в бронежилетах, касках и с комплектом вооружения, которое используется во время учений.

После прыжков военнослужащие продемонстрировали навыки в военно-медицинской подготовке, установлении противотанковых мин, выполнили нормативы по тактико-специальной подготовке.