Евро растет, а доллар падает на открытии торгов 7 декабря

Евро единственная из трех основных иностранных валют демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ 7 сентября.

По данным на 10:40 валюты показывают следующие показатели:

евро — 2,9865 белорусского рубля (+0,0038 пункта);

доллар — 2,5148 белорусского рубля (-0,0008 пункта);

российский рубль — 3,4409 белорусского рубля за 100 российских (-0,007 пункта).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Читайте также: