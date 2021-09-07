Евро растет, а доллар падает на открытии торгов 7 декабря
Евро единственная из трех основных иностранных валют демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ 7 сентября.
По данным на 10:40 валюты показывают следующие показатели:
- евро — 2,9865 белорусского рубля (+0,0038 пункта);
- доллар — 2,5148 белорусского рубля (-0,0008 пункта);
- российский рубль — 3,4409 белорусского рубля за 100 российских (-0,007 пункта).
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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