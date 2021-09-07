ЗВР Беларуси увеличились более чем на 1 млрд долларов — благодаря МВФ

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За август 2021 года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 1 млрд 54,3 млн долларов  (на 14,2%) после роста в июле на 33 млн долларов (на 0,4%). На 1 сентября, по предварительным данным, ЗВР составили 8 млрд 496,7 млн долларов (в эквиваленте), сообщили в управлении информации Национального банка.

Как отмечает регулятор, рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В августе 2021 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 340 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем ЗВР на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.

23 августа Международный валютный фонд одобрил распределение специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) в объеме 650 млрд долларов. Из этих средств 275 млрд долларов получат развивающиеся страны, в том числе 21 млрд долларов пойдет странам с низким уровнем дохода. Беларуси выделено 653 млн в SDR, или более 900 млн долларов в эквиваленте.

Находящиеся за рубежом белорусские демократические лидеры, а также представители диаспоры призвали МВФ заблокировать властям Беларуси доступ к средствам SDR, в том числе заморозить их обмен в свободно конвертируемые валюты до момента, пока в стране не будут проведены новые, свободные выборы.

SDR — специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.

 

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Тэги: ЗВР

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