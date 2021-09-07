10 лет назад по пути в Минск разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив»

7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа. Во время вылета в Минск на поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разбился самолет с командой ХК «Локомотив».

Фото с сайта ХК «Динамо-Минск» носит иллюстративный характер

В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе трое белорусов: тренер по физподготовке Николай Кривоносов, форвард Сергей Остапчук и капитан белорусской сборной защитник Руслан Салей.

Сегодня ХК «Динамо-Минск» сыграет в гостях свой третий матч в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2021/2022. Соперник «зубров» — ярославский «Локомотив».

По мнению наставника минчан Крэйга Вудкрофта, «безусловно, трагедия ярославцев потрясла весь мир. Для «Локомотива» будет вдвойне важно победить в десятилетний юбилей катастрофы. Я думаю, что наша команда просто должна быть готова к сложному матчу».

По информации пресс-службы ХК «Динамо-Минск», сегодня на «Минск-Арене» пройдет акция в память о команде «Локомотив».