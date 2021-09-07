Польша: в Беларуси находятся более 10 000 мигрантов, стремящихся попасть в ЕС

По оценкам польских пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся более 10 000 мигрантов из кризисных регионов, стремящиеся попасть в ЕС.

Начальник Пограничной службы Польши генерал Томаш Прага заявил, что в последние дни зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, передает «Польское радио».

Так, в субботу погранслужба предотвратила незаконное пересечение границы 215 человек, в воскресенье — еще 152, а в понедельник утром — 59 человек, пишет DW .

По словам генерала, режим белорусского правителя Александра Лукашенко привез их в страну, чтобы после короткого пребывания доставить на границу Литвы, Латвии и Польши.

Прага добавил, что в преступных схемах участвуют международные группировки, которые пытаются перебросить мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу.

Многие из мигрантов в интервью с пограничниками указывали в качестве пункта назначения Германию или Францию: «Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница».

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: