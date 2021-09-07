МИД ФРГ: немецкие власти продолжат оказывать политическое давление на режим Лукашенко

Приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку «символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества». Об этом, отвечая на вопрос DW , заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Зассе назвала белорусских оппозиционеров «одними из наиболее смелых представителей протестного движения после сфальсифицированных выборов президента».

По ее словам, правительство Германии «осуждает несправедливые приговоры в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака», выражает «им и всем белорусам, заключенным под стражу по политическим причинам, безграничную солидарность» и требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заверила, что немецкие власти продолжат «оказывать политическое давление на режим» Лукашенко и будут и далее «активно поддерживать белорусское гражданское общество».

6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, Максима Знака — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos