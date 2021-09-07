МИД ФРГ: немецкие власти продолжат оказывать политическое давление на режим Лукашенко

Приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку «символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества». Об этом, отвечая на вопрос DW, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе назвала белорусских оппозиционеров «одними из наиболее смелых представителей протестного движения после сфальсифицированных выборов президента».
По ее словам, правительство Германии «осуждает несправедливые приговоры в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака», выражает «им и всем белорусам, заключенным под стражу по политическим причинам, безграничную солидарность» и требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заверила, что немецкие власти продолжат «оказывать политическое давление на режим» Лукашенко и будут и далее «активно поддерживать белорусское гражданское общество».
6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, Максима Знака — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно.