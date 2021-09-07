Президент ПАСЕ Дамс: приговоры Колесниковой и Знаку совершенно необоснованны
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс потрясен тюремными сроками, к которым 6 сентября суд приговорил Марию Колесникову и Максима Знака.
«Я потрясен тем, что белорусские оппозиционные лидеры Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным тюремным срокам по так называемым обвинениям в заговоре, —
Дамс отметил, что приговор Колесниковой был вынесен всего через несколько дней после того, как ПАСЕ включила ее в шорт-лист правозащитной премии имени Вацлава Гавела за 2021 год. Премия присуждается за выдающуюся работу гражданского общества по защите прав человека.
«Мир следит за тем, что происходит в Беларуси», — подчеркнул Дамс.
6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов
Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.