Президент ПАСЕ Дамс: приговоры Колесниковой и Знаку совершенно необоснованны

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Дамс потрясен тюремными сроками, к которым 6 сентября суд приговорил Марию Колесникову и Максима Знака.

«Я потрясен тем, что белорусские оппозиционные лидеры Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным тюремным срокам по так называемым обвинениям в заговоре, — цитирует Дамса пресс-служба ПАСЕ. — Эти приговоры совершенно необоснованны, и оба этих мужественных человека, которые всего лишь защищали основные права человека в своей стране, должны быть немедленно освобождены».

Дамс отметил, что приговор Колесниковой был вынесен всего через несколько дней после того, как ПАСЕ включила ее в шорт-лист правозащитной премии имени Вацлава Гавела за 2021 год. Премия присуждается за выдающуюся работу гражданского общества по защите прав человека.

«Мир следит за тем, что происходит в Беларуси», — подчеркнул Дамс.

6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, Максима Знака — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.