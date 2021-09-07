ЕАБР ожидает рост торговли между Беларусью и Россией

По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, с учетом снизившихся с июня объемов экспорта нефти в Беларусь взаимная торговля стран превысит прошлогодний уровень не менее чем на 10%, составив около 34 млрд долларов по итогам 2021 года. Такой вывод содержится в еженедельном экономическом обзоре ЕАБР.

Как отмечают аналитики банка, Беларусь и Россия обладают наиболее сильными торговыми связями в Евразийском регионе. Объем их взаимной торговли формирует свыше половины всего объема взаимной торговли ЕАЭС — 54,7% (по данным за январь—июнь 2021 года), или 17,9 млрд долларов (прирост на 32,8% год к году).

Экспорт России в Беларусь вырос на 41,7%, из Беларуси в Россию — на 21,8%. По данным Федеральной таможенной службы РФ, прирост экспорта из России в Беларусь в основном обеспечили поставки нефти, черных металлов, пластмассы и изделий из них. Увеличение объемов белорусского импорта в Россию главным образом было связано с поставками средств наземного транспорта, электрических машин и оборудования.

Читайте также: