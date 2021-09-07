«ЕС осуждает вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод белорусов»

Незамедлительного освобождения членов Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака в специальном заявлении потребовал официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.

Он подчеркнул, пишет DW , что все обвинения против оппозиционеров, которых суд признал , среди прочего, виновными в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководства им, являются «необоснованными».

«ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод народа Беларуси и подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных в Беларуси (их количество превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за отстаивание своих прав», — подчеркнул Стано.