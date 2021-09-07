Премьер Польши о ситуации на границе: мы имеем дело с широкомасштабной политической провокацией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не видит перспектив ослабления напряженности на границе с Беларусью на фоне всплеска нелегальной миграции и предстоящих совместных военных учений Беларуси и России.

«Мы не ожидаем снижения напряженности на восточной границе, потому что через несколько дней начнутся крупнейшие за 40 лет военные учения "Запад-2021"», — сказал он на пресс-конференции.

«Мы имеем дело с широкомасштабной политической провокацией. Эта политическая провокация касается попытки незаконного вытеснения десятков тысяч нелегальных мигрантов через польские границы», — приводит golosameriki.com слова главы правительства.

Польша и ЕС обвиняют Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве инструмента давления на блок в ответ на санкции, введенные блоком в отношении Минска.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на прошлой неделе отверг обвинения и возложил ответственность за ситуацию на границе на «западных политиков».

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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