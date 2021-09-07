США назвали «позорным» приговор, вынесенный Марии Колесниковой и Максиму Знаку

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Соединенные Штаты Америки осуждают политически мотивированный и позорный приговор, вынесенный 6 сентября Марии Колесниковой и Максиму Знаку, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями прав человека и основных свобод народа Беларуси, — отметил он. — Колесникова и Знак заслуживают прозрачного судебного рассмотрения выдвинутых против них фальшивых обвинений, которого они не получили. Как государство — участник ОБСЕ Беларусь обязалась соблюдать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также права на свободу выражения мнений и мирных собраний. Как и в отношении каждого гражданина Беларуси, в отношении Колесниковой и Знака должны соблюдаться права, перечисленные в белорусской Конституции, и право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека».

По словам Блинкена, США вместе с партнерами поддерживают стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране.

«Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси за осуществление своих прав человека внутри и за пределами Беларуси и к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, в том числе Колесниковой и Знака. Мы вновь призываем белорусские власти начать подлинный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением», — сказал Блинкен.

6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, Максима Знака — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Оглашение резолютивной части приговора стало единственной открытой частью закрытого судебного процесса. К зданию суда сегодня пришло много людей, перед крыльцом образовалась очередь. В зал пустили лишь адвокатов и родственников Колесниковой и Знака.

 

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Тэги: репрессии политзаключенные Беларусь-США Персона: Мария Колесникова Максим Знак Энтони Блинкен

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