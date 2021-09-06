Трех сотрудников культурного центра «Корпус» арестовали за «неподчинение милиции»

Суд Советского района Минска 6 сентября принял решение об административном аресте сотрудников культурного центра «Корпус».

Александр Богданов

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», в отношении задержанных 2 сентября сооснователя и директора центра Александра Богданова (Папа Бо), художника-постановщика, сценографа Максима Крука и организатора культурных мероприятий Елизаветы Невмержицкой в Советском РУВД составили протоколы по ст. 24.3 КоАП за неповиновение сотрудникам милиции.

Богданова и Крука арестовали на 10 суток, Невмержицкую — на восемь.

Изначально их обвинили в хранении и распространении экстремистских материалов. У Богданова при обыске был конфискован диджейский пульт.

Дела задержанных начали рассматривать 3 сентября, но суд отправил материалы на доработку. Выходные сотрудники «Корпуса» провели под стражей.