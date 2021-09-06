Минздрав: Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 400 тысяч человек

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В Беларуси прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 более 1 млн 400 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первую дозу вакцины получили более 1,7 млн жителей страны.

Больше всего привитых двумя дозами в Минске — более 320,5 тыс. человек, в Гомельской области вакцинировано более 248,8 тыс., в Брестской — более 173,8 тыс., Минской — более 169,1 тыс., Витебской — более 151,8 тыс., Гродненской — более 141,4 тыс., Могилевской — более 156,8 тыс.

Также завершили курс вакцинации более 45,8 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств.

По официальным данным, за последние сутки было зарегистрировано 1473 пациента с COVID-19, скончались 10 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 492 399 человек с положительным тестом на коронавирус, умерло 3847.
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Тэги: вакцинация белорусов коронавирус COVID-19

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