Минздрав: Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 400 тысяч человек

В Беларуси прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 более 1 млн 400 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первую дозу вакцины получили более 1,7 млн жителей страны.

Больше всего привитых двумя дозами в Минске — более 320,5 тыс. человек, в Гомельской области вакцинировано более 248,8 тыс., в Брестской — более 173,8 тыс., Минской — более 169,1 тыс., Витебской — более 151,8 тыс., Гродненской — более 141,4 тыс., Могилевской — более 156,8 тыс.

Также завершили курс вакцинации более 45,8 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств.

По официальным данным, за последние сутки было зарегистрировано 1473 пациента с COVID-19, скончались 10 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 492 399 человек с положительным тестом на коронавирус, умерло 3847.