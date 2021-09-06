«Беларусбанк» выдал около 80 млн рублей по ипотечному кредиту

ОАО «АСБ Беларусбанк» с момента запуска нового кредитного продукта «Ипотека экспресс» заключило более двух тысяч кредитных договоров примерно на 80 млн рублей, сообщает отдел коммуникаций банка.

Кредит «Ипотека экспресс» на покупку жилых помещений «Беларусбанк» предложил клиентам в феврале 2021 года. Он предоставляется только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет с учетом норм указа № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», передает БелаПАН.

Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход.

Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании» был подписан 16 апреля 2020 года. Установлено, что предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более девяти месяцев).

Банкам предоставлено первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка. Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.