Минчанин выстрелил в знакомого из ружья и позвонил в милицию
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По данным следствия, утром 4 сентября мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента.
Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался.
В отношении 48-летнего жителя Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.