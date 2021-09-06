Минчанин выстрелил в знакомого из ружья и позвонил в милицию

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По данным следствия, утром 4 сентября мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента.

Фото: СК

Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался.

В отношении 48-летнего жителя Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.
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Тэги: убийство Город: Чашники

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