Минчанин выстрелил в знакомого из ружья и позвонил в милицию

По данным следствия, утром 4 сентября мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, он увидел своего 43-летнего знакомого и подъехал к нему поговорить. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента.

Фото: СК

Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался.

В отношении 48-летнего жителя Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.