В Беларуси заблокировали сайт радио «Рацыя»

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Сайт «Радыё Рацыя» заблокирован в Беларуси.

Доступ к ресурсу ограничен по решению Министерства информации Республики Беларусь.
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Тэги: Радыё Рацыя Мининформ

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