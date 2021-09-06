В Беларуси заблокировали сайт радио «Рацыя» 06.09.2021 / 18:59 / Общество Просмотров: 41 A- A+ Сайт «Радыё Рацыя» заблокирован в Беларуси. Доступ к ресурсу ограничен по решению Министерства информации Республики Беларусь. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Радыё Рацыя Мининформ Другие материалы на эту тему: Журналисты зовут министра информации в посредники Короткевич считает, что Министерство информации надо упразднить В Беларуси СМИ «либо не существуют, либо не могут работать» «Наша ніва» и «Народная воля» не согласны с новыми предупреждениями