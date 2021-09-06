Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 7 сентября

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Беларуси вырастут на 1 копейку с 7 сентября, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

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Цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1,96 рубля, АИ-95-К5-Евро будет стоить 2,06 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,28 рубля. Литр дизельного топлива обойдется в 2,06 рубля.

Как подчеркнули в «Белнефтехиме», причиной изменения цен стал продолжающийся рост мировых котировок нефти, среднее значение которых к началу сентября 2021 года составило 72,9 доллара за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 32,3 %.