Пьяный полочанин угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

Пьяный житель Полоцка ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об аварии на одной из улиц Полоцка поступило в милицию 5 сентября в районе 01:00. Водитель рассказал, что несколько минут назад в него въехал эвакуатор. Полочанин почувствовал, что собеседник пьян и не поддался на уговоры не обращаться к сотрудникам РОВД. Более того, мужчина узнал и саму технику, которая принадлежит его знакомому.

Виновник ДТП сбежал. Подозреваемого нашли в одном из полоцких общежитий. На угонщика завели уголовное дело.