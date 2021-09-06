Редактора «Зеленого портала» Янину Мельникову отпустили на свободу

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Редактор «Зеленого портала» Янина Мельникова и экологическая активистка Наталья Герасимова отпущены на свободу через трое суток после задержания, сообщает БелаПАН.

Фото: t.me/nashaniva

Мельникова была задержана 3 сентября после обыска у нее дома. Сообщалось, что в ее квартире выломали дверь, изъяли технику, а сама журналистка была в статусе свидетеля. Герасимова была также задержана 3 сентября после обыска дома.

В этот день обыск также прошел в квартире основательницы и члена совета «Экодома», активистки Белорусской антиядерной кампании Ирины Сухий, которая находится за границей.

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Зеленый портал Персона: Янина Мельникова Наталья Герасимова Ирина Сухий