Глава МИД Великобритании выразил возмущение приговором Колесниковой и Знаку

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал завершение суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу, — написал Рааб в «Твиттере». — Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных».

6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, а Максима Знака к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно. Адвокаты осужденных заявили, что намерены обжаловать приговор в отведенный для этого 10-дневный срок.

Суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Колесниковой и юристом штаба Знаком длился с 4 августа. Колесникову и Знака признали виновными в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.