Жителю Барановичей дали два года домашней «химии» за комментарий в соцсети

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Суд в Барановичах (Брестская область) 6 сентября приговорил местного жителя Дмитрия Бубенчика к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за оскорбление сотрудника милиции.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», Бубенчик оставил в соцсетях комментарий под публикацией руководителя общественной кампании «Наш дом» Ольги Карач с изображением сотрудника милиции — старшего участкового инспектора Первомайского района Бобруйска.

Написанное им, согласно лингвистической экспертизе, «является оскорбительным, грубым, имеет негативную оценку, является ненормативной формой речевого выражения».

Бубенчик вину признал полностью. Объяснил, что в тот день пришел с работы и прочитал информацию о том, что сотрудник милиции лжесвидетельствовал в судах против людей, которых потом наказывали сутками ареста. Он заявил, что «поверил опубликованной информации, поэтому и написал такой комментарий».

В ходе прений сторон обвиняемый повторил, что полностью признает вину и может выплатить 10 базовых величин компенсации пострадавшему милиционеру.

 

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Тэги: репрессии Персона: Дмитрий Бубенчик Город: Барановичи

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