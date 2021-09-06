Лукашенко: увеличение добычи нефти до 3—3,5 млн тонн в год позволит Беларуси забыть о зависимости

Увеличение добычи нефти до 3—3,5 млн тонн в год позволит Беларуси забыть «о всякой зависимости», заявил Александр Лукашенко 6 сентября, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова.

«Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Вы изучали эту проблему, — обратился Лукашенко к Ляхову. — Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3—3,5 млн тонн. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости».

По его словам, в случае строительства еще одной атомной электростанции «страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией». «Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим — за электромобилями», — добавил Лукашенко.

Он считает «печальным моментом», что после открытия перспективных месторождений в Беларуси добывалось свыше 8 млн тонн нефти. «Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8—9 млн тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет», — сказал Лукашенко.

Ляхов в свою очередь сообщил, что последние четыре года «Белоруснефть» ежегодно наращивает уровень добычи нефти в Беларуси на 20 тыс. тонн.

«Мы вышли когда-то на плато пять лет назад в 1 млн 640 тыс. тонн. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. тонн. И этот рост добычи нефти в Беларуси мы планируем сохранить на ближайшие годы», — отметил он.

По словам Ляхова, темпы прироста добычи зависят от ряда факторов. «Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба — Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по два-три месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. тонн. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах», — подчеркнул гендиректор ПО «Белоруснефть».

Лукашенко неоднократно поднимал тему добычи полезных ископаемых в Беларуси. На встрече с министром природы и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто в 2015 году он потребовал проводить более активную работу по геологической разведке. «Я просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ. На подобных территориях в России и других странах добывается немало нефти и природного газа, а также ценных металлов — то, что создает основу благосостояния и устойчивости любой экономики любого государства», — заявил он.

Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту в апреле 2011 года, Лукашенко также выразил уверенность, что в Беларуси есть запасы нефти и газа. «Если откровенно говорить, то я подозреваю о том, что мы не то что мало знаем о том, что у нас есть там, хотя и кое-что знаем, я подозреваю, что мы не очень-то шевелимся, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть. Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я надеюсь», — заявил он.