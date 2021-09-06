COVID-19. В Беларуси официально зарегистрировано 1.473 новых случаев заболеваний

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.473 пациента с COVID-19, скончались 10 человек. Выписано 1.119 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1.963 новых случая коронавирусной инфекции, 4 сентября — 1.946, 3-го — 1.950, 2-го — 1.836, 1-го — 1.699, 31 августа — 1.168.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 492.399 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 484.112 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3.847 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13.810 тестов на COVID-19 (днем ранее — 20.659). Всего в Беларуси проведено 7.913.616 тестов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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