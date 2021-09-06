Ночью на 11 белорусских метеостанциях обновлены рекорды холода

Минувшей ночью, как и предыдущей, в Беларуси обошлось без заморозков, однако на 11 метеостанциях Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей обновились температурные минимумы за весь период инструментальных наблюдений за погодой, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Бресте перекрыт антирекорд 45-летней давности: воздух охладился до 3,2 градуса выше нуля (было 5,5 в ночь на 6 сентября 1976 года).

Перекрыты экстремумы ночи в Волковыске — 3,4 градуса (4,1 в 1985 году), Мстиславле — 3,2 (6,5 в 2011-м), Пинске — 3 (3,6 в 1985-м), Барановичах — 2,8 (3,9 в 1987-м), Лельчицах — 2,1 (2,5 в 1987-м), Высоком — 1,9 (5,3 в 2005-м), Пружанах — 1,8 (4,1 в 2005-м), Ганцевичах — 1,5 (2,2 в 1987-м), Горках — 1,5 (2,2 в 1978-м) и Брагине — 0,7 (1,7 в 2004-м).

Повторен минимум 1985 года на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области — 0,5 градуса выше нуля. Именно там прошедшей ночью было холоднее всего. Абсолютный минимум — 0,7 градуса ниже нуля в Полоцке (6 сентября 1972 года).

Накануне, 5 сентября, обновились рекорды холода в Гомеле — 4,2 градуса выше нуля (было 4,4 в 1978 году) и Брагине — 2,6 (2,7 в 1987-м), а самая низкая температура была зафиксирована в районе «Полесской» (+0,3).