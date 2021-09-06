Доллар и евро выросли по итогам торгов 6 сентября

Американская и европейская валюты выросли по итогам торгов в понедельник, 6 сентября.

Доллар добавил 0,0033 пункта — 2,5156 белорусского рубля, а евро 0,0004 пункта — 2,9827 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня позиции сдал на 0,0038 пункта — 3,4479 белорусского рубля за 100 российских.

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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