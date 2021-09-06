Доллар и евро выросли по итогам торгов 6 сентября
Американская и европейская валюты выросли по итогам торгов в понедельник, 6 сентября.
Доллар добавил 0,0033 пункта — 2,5156 белорусского рубля, а евро 0,0004 пункта — 2,9827 белорусского рубля.
А вот российский рубль сегодня позиции сдал на 0,0038 пункта — 3,4479 белорусского рубля за 100 российских.
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
С начала года белорусы забрали из банков 755,5 млн долларов Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро