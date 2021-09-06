Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек

Белорусские правозащитники признали политзаключенными Вячеслава Кандыбо и Романа Морозова, обвиняемых в передаче данных представителей силовых ведомств телеграм-каналу.

Кандыбо и Морозов заключены под стражу в СИЗО по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц).

В совместном заявлении, опубликованном на сайте лишенного госрегистрации центра «Весна», правозащитники требуют от властей Беларуси пересмотреть принятые в отношении обвиняемых меры и процессуальные решения «при соблюдении права на справедливое разбирательство и устранении факторов, повлиявших на решение о мере пресечения», а также немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Как подчеркнули правозащитники, на действия обвиняемых повлияли невозможность свободно выражать мнение, отсутствие расследования преступлений в отношении мирных протестующих и других жертв жестокого обращения и пыток, разочарование в способности властей прекратить беззаконие.

По мнению правозащитного сообщества, уголовная ответственность за разжигание иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК) применяется следствием и судами «селективно и дискриминационно», «исключительно для защиты институтов власти». «Причем выделение представителей власти, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и т.п. в качестве социальных групп, подпадающих под защиту в этом контексте, нам представляется необоснованным», — говорится в заявлении.

Также правозащитники подчеркнули необоснованность применения содержания под стражей в отношении оппонентов власти — «в отсутствие достаточных оснований для применения меры пресечения, ограничивающей личную свободу».

По состоянию на 6 сентября, политзаключенными в Беларуси признаны 659 человек.