Более 230 мигрантов с территории Беларуси пытались в воскресенье попасть в страны ЕС

За минувшие сутки в страны Европейского союза через границу с Беларусью пытались незаконно попасть более 230 мигрантов.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что за 5 сентября была предотвращена 151 попытка нарушения границы с территории Беларуси. Пограничники задержали одну нелегальную мигрантку — гражданку Конго. У нее была травмирована нога, поэтому ей оказали первую помощь, а затем медики доставили ее в больницу.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в страну не впустили около 60 нелегальных мигрантов, никого не задерживали. Попытки нарушения границы фиксировались в Игналинском, Шальчининкском, Вильнюсском, Варенском и Лаздияйском районах. В последнем на белорусской стороне «было слышно десять одиночных выстрелов».

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила о предотвращении за последние сутки попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси 24 иностранцами. Никого не задерживали.

По информации ведомства, с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах Латвии ввели чрезвычайное положение, пограничники не впустили в страну 954 человека. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. С начала года в стране задержали 377 иностранцев, нарушивших латвийскую границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.