Гомельчанина судят в закрытом режиме за оскорбление милиционера

Суд Железнодорожного района Гомеля 6 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра Романа Скопцова. Его обвинили в «оскорблении представителя власти», то есть сотрудника милиции.

В июне 2020 года Роман Скопцов оставил комментарий под видео с жестокого разгона акции протеста. «Все люди как люди, а этот — ч...о». Комментарий следствие расценило как «оскорбление представителя власти».

С обыском к Скопцову милиция пришла в марте 2021 года. Была изъята техника, началось расследование уголовного дела.

Судья по делу — Евгений Шершнев. Поддерживает обвинение представитель прокуратуры Дмитрий Гусаков. Он заявил, что милиционер — представитель власти, который находится «под особой защитой государства» и просил по данному основанию суд сделать заседание закрытым. Суд поддержал предложение, и закрыл заседание. Потерпевший на суд не явился, просил рассматривать дело без его участия.

Судья при вынесении решения о закрытии дела заметил, что это сделано в целях «защиты охраняемой законом тайны».

За «оскорбление представителя власти» Скопцову грозит до трех лет лишения свободы.

Он не взят под стражу, находится под обязательством о явке.