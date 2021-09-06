Неделя на бирже открылась с роста всех основных валют

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись первые на этой неделе торги.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:45 торгуются на следующих отметках:

евро — 2,9888 белорусского рубля (+0,0065 пункта);

доллар — 2,5186 белорусского рубля (+0,0063 пункта);

российский рубль — 3,4539 белорусского рубля (+0,0024 пункта).

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