Неделя на бирже открылась с роста всех основных валют
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись первые на этой неделе торги.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:45 торгуются на следующих отметках:
евро — 2,9888 белорусского рубля (+0,0065 пункта);
- доллар — 2,5186 белорусского рубля (+0,0063 пункта);
- российский рубль — 3,4539 белорусского рубля (+0,0024 пункта).
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