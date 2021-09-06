Неделя на бирже открылась с роста всех основных валют

/ Экономика
Просмотров: 105

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись первые на этой неделе торги.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:45 торгуются на следующих отметках:

евро — 2,9888 белорусского рубля (+0,0065 пункта);

  • доллар — 2,5186 белорусского рубля (+0,0063 пункта);
  • российский рубль — 3,4539 белорусского рубля (+0,0024 пункта).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года