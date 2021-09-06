Россиянку обвиняют в клевете на Лукашенко в соцсетях

Гражданка России обвиняется в клевете на Александра Лукашенко в соцсети, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного сайта «Весна».

На днях прокуратура сообщила, что передала в суд уголовное дело в отношении некой иностранной гражданки. Правозащитники выяснили, что речь идет об Ирине Викхольм 1963 года рождения, гражданке России. Женщина находится под стражей с конца мая. Сейчас она содержится в брестском СИЗО.

Несмотря на то что ей предъявлены обвинения по ст. 367 Уголовного кодекса, которая кроме лишения свободы предусматривает и более мягкие наказания, женщине грозит именно колония. Ограничение свободы, как и исправительные работы, ей нельзя назначить согласно ч. 4 ст. 55 и ч. 3 ст. 52 УК. Правозащитники не исключают, что может быть принято и решение о штрафе.