Сегодня будет оглашен приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Сегодня в 12 часов будет оглашен приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Это будет единственная открытая часть закрытого процесса.

31 августа обвиняемые выступили с последним словом.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Колесниковой и юристом штаба Знаком начался 4 августа. Дело рассматривает Минский областной суд в здании суда Минского района. Процесс ведет судья Сергей Епихов.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября задержали Максима Знака.

Белорусские правозащитники признали обоих политзаключенными.