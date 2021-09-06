В Могилеве горело общежитие университета имени Кулешова

В воскресенье вечером 300 жителей общежития университета имени Кулешова были эвакуированы из-за пожара в одной из комнат.

По информации МЧС, возгорание произошло на девятом этаже.

«Администрацией общежития из здания эвакуированы 300 человек (из них 80 детей). В результате пожара повреждено имущество, закопчена комната. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — сообщили спасатели.

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