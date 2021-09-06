Меркель выступила за переговоры с талибами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением «Талибан» в Афганистане.

Соответствующее заявление глава немецкого правительства сделала в Хагене (Северный Рейн - Вестфалия).

«Что касается «Талибана», то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело», - подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию нуждающихся в этом афганцев, передает dw.com .