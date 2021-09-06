Арчаков: ситуация на границе с Западом характеризуется враньем и неадекватностью

Ситуация на границе с Западом характеризуется сегодня не столько напряженностью, сколько враньем и неадекватностью, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков.

«Например, Литва собирается строить забор вдоль всей границы высотой 2 м и стоимостью свыше 120 млн евро. Теперь уже выясняется, что высота составит 4,5 м и более 150 млн евро соответственно», — пояснил свою позицию Арчаков в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Литовская сторона еще вспомнит, что этот забор нужно содержать и эксплуатировать: подъездные пути, модернизация электронных систем, если они там будут обеспечивать реагирование на сработки», — предположил представитель Совбеза.

«Хорошо устроились: можно вообще не работать, строить и распиливать потихонечку европейские деньги», — заявил Арчаков.

Еще одно неадекватное, по его утверждению, действие: «Они хамят соседям, причем в непозволительной форме».

«Прибалтийские государства почему-то возомнили себя европейскими, цивилизованными, демократичными, независимыми странами. Это при полной их политической несамостоятельности, буквально институциональной несостоятельности как государств. Еще они думают, что имеют какой-то вес реальный в Евросоюзе, а не только общеизвестную репутацию европейских попрошаек», — сказал чиновник.

С учетом этого, продолжил Арчаков, «они позволяют себе наравне со своими старшими, а зачастую и перепрыгивая их, тявкать». «На нашего президента, на Россию на историю, на Великую Отечественную войну. И венец этому всему: прибалтийские государства постоянно всех пугают, что их хотят захватить, завоевать. Да кому они нужны? Там всего населения меньше, чем в минском регионе», — заявил представитель Совбеза.

Кроме того, он считает, что с помощью санкций белорусские предприятия выдавливаются с рынка.

«Здесь можно реализовать очень простые схемы. Белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские конкуренты, а инициаторы этих санкций — наши беглые и все остальные — получают откаты», — считает Арчаков.

Он уверен, что в этой ситуации «бизнес терпит убытки от санкций с обеих сторон, но современные европейские политики почему-то делают вид, что этого не замечают». Одна из причин — «Запад никогда не воспринимал и никогда не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров».

Арчаков назвал санкции против белорусских властей беспросветной дырой. «Беглые, выпрашивая санкции против нашей страны, думаю, сами не понимают, в какую беспросветную дыру пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и погибнут они в каких-то своих автокатастрофах. Но эти «висяки» на Беларуси, они же останутся», — заявил чиновник.

Арчаков: ситуация на границе с Западом характеризуется враньем и неадекватностью

Ситуация на границе с Западом характеризуется сегодня не столько напряженностью, сколько враньем и неадекватностью, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков.

«Например, Литва собирается строить забор вдоль всей границы высотой 2 м и стоимостью свыше 120 млн евро. Теперь уже выясняется, что высота составит 4,5 м и более 150 млн евро соответственно», — пояснил свою позицию Арчаков в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Литовская сторона еще вспомнит, что этот забор нужно содержать и эксплуатировать: подъездные пути, модернизация электронных систем, если они там будут обеспечивать реагирование на сработки», — предположил представитель Совбеза.

«Хорошо устроились: можно вообще не работать, строить и распиливать потихонечку европейские деньги», — заявил Арчаков.

Еще одно неадекватное, по его утверждению, действие: «Они хамят соседям, причем в непозволительной форме».

«Прибалтийские государства почему-то возомнили себя европейскими, цивилизованными, демократичными, независимыми странами. Это при полной их политической несамостоятельности, буквально институциональной несостоятельности как государств. Еще они думают, что имеют какой-то вес реальный в Евросоюзе, а не только общеизвестную репутацию европейских попрошаек», — сказал чиновник.

С учетом этого, продолжил Арчаков, «они позволяют себе наравне со своими старшими, а зачастую и перепрыгивая их, тявкать». «На нашего президента, на Россию на историю, на Великую Отечественную войну. И венец этому всему: прибалтийские государства постоянно всех пугают, что их хотят захватить, завоевать. Да кому они нужны? Там всего населения меньше, чем в минском регионе», — заявил представитель Совбеза.

Кроме того, он считает, что с помощью санкций белорусские предприятия выдавливаются с рынка.

«Здесь можно реализовать очень простые схемы. Белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место занимают литовские и польские конкуренты, а инициаторы этих санкций — наши беглые и все остальные — получают откаты», — считает Арчаков.

Он уверен, что в этой ситуации «бизнес терпит убытки от санкций с обеих сторон, но современные европейские политики почему-то делают вид, что этого не замечают». Одна из причин — «Запад никогда не воспринимал и никогда не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров».

Арчаков назвал санкции против белорусских властей беспросветной дырой. «Беглые, выпрашивая санкции против нашей страны, думаю, сами не понимают, в какую беспросветную дыру пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и погибнут они в каких-то своих автокатастрофах. Но эти «висяки» на Беларуси, они же останутся», — заявил чиновник.