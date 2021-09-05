Соратник Лукашенко Александр Радьков получил Национальную литературную премию

Александр Радьков стал лауреатом Национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение публицистики». Фамилии лауреатов были объявлены на Дне белорусской письменности, который проходит в Копыле.

Александр Радьков. Фото: photo.bymedia.net

Победу Радькову в номинации «Публицистика» принесли мемуары «Дискретный подход к наблюдению жизни». Самое интересное в них — закулисные подробности общения высших чиновников, представленные в виде небольших эссе и рассказов. Скандальных фактов или острых разоблачений в книге нет.

Александр Радьков родился в 1951 году. Окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института (нынешний Могилевский госуниверситет имени Кулешова). С 1974-го по 2003 год работал в родном вузе. Прошел путь от ассистента до ректора, защитил докторскую диссертацию по педагогике. Министр образования (2003−2010), первый заместитель главы администрации президента (2010−2014), помощник президента (2014−2015). Председатель объединения «Белая Русь» (2007−2018).

Национальная литературная премия была учреждена Союзом писателей Беларуси и Министерством информации. Вручается с 2015 года в номинациях «Проза», «Поэзия», «Детская литература», «Драматургия», «Критика и литературоведение», «Публицистика», «Дебют».