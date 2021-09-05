В Германии афганец с ножом напал на людей и ранил двух человек

В берлинском районе Вильмерсдорф афганец с ножом напал на двух человек. Их госпитализировали с тяжелыми ранениями.

В результате нападения ранения получила 58-летняя женщина, которая работала в саду и 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь. Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.

Нападающий задержан на месте преступления. Сообщается, что задержанный афганец проживает в Германии с 2016 года. По предварительной информации, он страдает психическим расстройством. Однако правоохранители не исключают исламистский мотив нападения.