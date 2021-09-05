За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.963 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.963 пациента с COVID-19, скончались 11 человек. Выписано 1999 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1.946 новых случаев коронавирусной инфекции, 3 сентября — 1950, 2 сентября — 1836, 1-го — 1699, 31 августа — 1168, 30-го — 1058.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 490 926 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 482 993 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3.837 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 659 тестов на COVID-19 (днем ранее — 19 782). Всего в Беларуси проведено 7 899 806 тестов.

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