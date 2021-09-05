«Это не Сербия». Черногорцы устроили массовые протесты из-за интронизации митрополита Сербской церкви

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В Черногории вспыхнули массовые протесты против интронизации митрополита Сербской церкви. Местные жители не довольным тем, что интронизация сербского архиепископа происходит на территории Черногории.

Сорвать церемонию интронизации призвал президент Мило Джуканович, который находится в конфликте с Сербской православной церковью, потому что она поддержала на выборах оппозицию. Он убежден в том, что такими действиями Сербская церковь пытается подорвать независимость Черногории и вернуть ее под контроль Сербии, передает Би-би-си.

Протестующие перекрывают дороги. Были стычки с полицейскими: демонстранты кидали в правоохранителей камни. Основные лозунги протестующих: «Это не Сербия», «Да здравствует Черногория».

5 сентября сербский патриарх прибыл в Черногорию на вертолете, чтобы обойти перекрытые протестующими дороги. По данным местных СМИ, церемония интронизации митрополита Сербской церкви уже началась.
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Тэги: Черногория Сербия массовые протесты Персона: Мило Джуканович

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