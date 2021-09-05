«Революцию» Виктора Мартиновича поставят в немецком театре 

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Белорусский журналист и писатель Виктор Мартинович сообщил, что премьера спектакля по его роману «Революция» состоится в одном из крупнейших театров Германии.

По его словам, премьера спектакля по роману «Революция» состоится в апреле в Deutsches Schauspielhaus в Гамбурге. Он считается одним из крупнейших театров в Германии.

Роман «Революция» Мартинович написал в 2013 году. Действие происходит в Москве 2000-х: эмигрант из Беларуси получает власть — и та на него действует разлагающе. 

Роман издан на белорусском языке в 2020 году в «Кнігазборы», а в 2021 году на русском языке в московском «Времени».

С начала 2021-го белорусская таможня перестала выпускать за границу посылки с романом. При обыске в издательстве «Кнігазбор», изъяли весь тираж «Революции».
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Тэги: роман Революция белорусская литература Персона: Виктор Мартинович

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