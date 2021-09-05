В Беларусь прибыл самолет с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19

/ Общество
Просмотров: 58

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, из Китая прибыл самолет с 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Фото: Минздрав

В составе груза 500 тысяч доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, и 1 млн доз в рамках закупки.

По словам генерального директора РУП «Белфармация» Сергея Литоша, «доставка вакцины осуществляется в специальных контейнерах, позволяющих поддерживать необходимый температурный режим».

«Контейнеры обеспечены дата-логгерами, осуществляющими мониторинг температуры на всем пути следования, — сообщил он. — Это позволяет обеспечить соблюдение принципов холодовой цепи и гарантировать качество, эффективность и безопасность вакцины». После проведения контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

Доставку вакцины в Беларусь организовали представители Минздрава, посольств двух стран, «Белфармации» и Республиканского центра организации медицинского реагирования.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 вакцинация белорусов Белфармация

Другие материалы на эту тему:

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид